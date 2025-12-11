Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень развития азербайджано-кенийских отношений вызывает удовлетворение

Нынешний уровень развития азербайджано-кенийских отношений вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию наших межгосударственных связей, имеющих большой потенциал, расширению сотрудничества в различных сферах, в частности в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и других областях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Кении Уильяму Самои Руто по случаю национального праздника - Дня независимости этой страны.

"С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в сентябре в Нью-Йорке, прошедшую в атмосфере искренности и взаимного доверия. Верю, что в интересах наших народов мы, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями добьемся укрепления дружеских отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - подчеркнул Президент Азербайджана.