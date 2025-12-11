Трамп пожаловался на мигрантов

США принимают слишком много людей из "адских дыр". Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание The Hill.

"Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр, как Афганистан, Таити, Сомали и многих других стран", - отметил политик. После этих слов присутствующие начали аплодировать.

Также американский лидер рассказал о встрече перед выступлением с демократами, которые "не для протокола" спросили у него, почему США принимают людей только из третьих стран.

Трамп посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах сколько-то "хороших людей" из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где "царит катастрофа".