В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. 13 лауреатов приняли из рук монарха дипломы и золотые медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, открывшая церемонию председатель правления Нобелевского фонда Астрид Сёдерберг Виддинг отметила, что "провидческое наследие Альфреда Нобеля служит убедительным напоминанием о преобразующей силе науки, литературы и мира".

"Наука - это язык общения человечества, позволяющий ему исследовать и расширять границы человеческих знаний. Она интернациональна по своей природе и создает научное сообщество, невзирая на границы, ценности которого выходят за рамки самой науки. Это особенно важно подчеркнуть в эпоху раскола, поляризации и конфликтов", - напомнила она.

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты 2025 года выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, чтобы принять золотые медали и индивидуальные дипломы.

Лауреаты премии

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2025 года стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Премия по физике присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе, Джону Мартинису за достижения в квантовой механике - "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". В области химии награду получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги "за разработку металлоорганических каркасов".

Нобелевская премия в области литературы 2025 года присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит "за объяснение инновационного экономического роста".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручалась в Осло председателем Норвежского Нобелевского комитета Йоргеном Ватне Фриднесом. Награду передали дочери лауреата Марии Корины Мачадо - Ане Корине Соса.

Родившуюся в 1967 году в Каракасе Мачадо, которая отсутствовала на церемонии, отметили наградой "за неустанную работу по продвижению демократических прав". В Венесуэле она обвинялась в попытке госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, ей было временно запрещено занимать государственные должности.

Решение присудить активистке Нобелевскую премию осуждали не только в Венесуэле, но и за пределами страны. В частности, генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" Ионе Беларра заявила, что награду "теперь получают путчисты и военные преступники".

Нобелевская медаль и диплом

Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 г. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 г, их делали из 23-каратного золота. Лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали - по 185 граммов. Если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и от того, кому она принадлежала.

Нобелевский диплом - это настоящее произведение искусства размером 23 на 25 см с красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник. Сразу после церемонии вручения в филармонии их выставляют в витринах одного из залов ратуши города на обозрение.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.