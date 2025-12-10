ФРС США снизила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

"В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%", - говорится в заявлении.

Также повышен прогноз роста ВВП страны в 2025 году с 1,6 до 1,7%. Прогноз по инфляции понижен с 3% до 2,9%. ФРС сохранила прогноз по безработице на уровне 4,5%.

Также Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США не определился с прогнозным диапазоном ставки на 2026 год, но ожидает ее снижения.