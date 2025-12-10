Награждены победители XVI Бакинского международного кинофестиваля

В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная церемония награждения 16-го Бакинского международного кинофестиваля - Baku International Film Festival, организованного Центром молодых кинематографистов при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Фестиваль в этом году проводился в рамках международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze 2025, входящего в "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025", сообщает Day.Az.

В течение пяти дней было продемонстрировано 78 фильмов из 34 стран. Показ фильмов был открыт для всех желающих.

"Фестиваль ежегодно объединяет кинематографистов и представителей различных стран, стимулирует современных авторов и создает возможности для творческого развития, показа своих работ, обмена опытом. С прошлого года фестиваль включает в себя конкурс полнометражных фильмов и предлагает четыре конкурсные программы, каждая из которых оценивается отдельным жюри", - отметил директор Baku International Film Festival Фехруз Шамиев.

В международной программе дебютных полнометражных художественных фильмов участвовали 10 лент, которые оценивало жюри - Надир Бадалов (Азербайджан), Ники Керими (Иран), Зейнеб Атакан (Турция) и Игорь Сукман (Беларусь).

В международное жюри короткометражных фильмов вошли Фарук Гювен (Турция), Рүфат Асадов (Азербайджан) и Кармен Грей (Новая Зеландия).

В жюри конкурса "Таланты Азии" вошли Али-Саттар Гулиев и Даниэль Гулиев (Азербайджан), Роман Дорофеев (Россия).

В рамках национального конкурса представлены 16 короткометражных художественных и документальных фильмов, а также 5 студенческих работ. В состав жюри вошли Фариз Ахмедов, Реза Сиами, Фарида Джалилова и Севда Султанова.

Зрителям были также представлены внеконкурсные показы. В рамках программы "Наш язык" продемонстрированы фильмы, снятые на азербайджанском языке соотечественниками, проживающими в разных странах мира. Сотрудничество фестиваля с British Council позволяет ежегодно организовывать специальные показы фильмов-кандидатов на премию BAFTA.

Главная награда фестиваля - "Золотой гранат" (Qızıl Nar). Кроме того, победителям ряда номинаций были вручены специальные призы и дипломы.

Победители XVI Бакинского международного кинофестиваля

Международный конкурс дебютных полнометражных художественных фильмов

Лучший фильм - "Полученный урок" / Режиссёр: Балинт Симлер / Венгрия

Лучший режиссёр - "Карст" / Режиссёр: Суийи Ян / Китай

Лучший сценарий - "Сады, корни, страсти" / Сценарист: Ферит Карахан, режиссёр: Сюнай Терзиоглу / Турция

Лучшая операторская работа - "Сторож поля"/ Оператор: Мортеза Гафури, режиссёр: Сейед Мохаммад Реза Херадмандан / Иран

Специальный приз жюри - "Поцелуй кузнечика"/ Режиссёр: Эльмар Имамов / Германия, Италия, Люксембург

Международный конкурс короткометражных фильмов

Лучший игровой фильм - "По двум поводам"/ Режиссёр: Самах Эль Кади / Ливан

Лучший документальный фильм - "Когда земля уходит"/ Режиссёр: Фредерико Лобо / Португалия

Лучший анимационный фильм - "Выгодное место"/ Режиссёр: Алекс Максимов / Беларусь

Лучший режиссёр игрового фильма - "Перформанс"/ Режиссёр: Балинт Кеньереш / Венгрия, Франция

Специальное упоминание жюри:

- "Последнее воскресенье мая"/ Режиссёр: Александро Бордиэ / Люксембург

- "Деревня балетных танцовщиков"/ Режиссёр: Фатих Дирен / Турция

Конкурс "Таланты Азии"

Лучший фильм - "Форма"/ Режиссёр: Мохаммад Реза Нурмандипур / Иран

Приз жюри - "Оленья самка"/ Режиссёр: Саиф Хаммаш / Палестина

Специальное упоминание жюри - "Один день из жизни"/ Режиссёр: Йе Оуян / Китай

Победители национального конкурса

Лучший игровой фильм - "Ранние чувства"/ Режиссёр: Нурлан Гасанли

Лучший режиссёр - "В ущелье"/ Режиссёр: Абульфаз Искендеров

Лучший документальный фильм - "Дворцы памяти"/ Режиссёр: Метлеб Мухтаров

Лучший студенческий фильм - "Суд"/ Режиссёр: Орхан Бабаев

Диплом жюри - "Лоджа Тачентия"/ Режиссёр: Рена Ахмедова

Специальное упоминание жюри - Вюсаля Гасымова, оператор фильма "Я вернулась"/ Режиссёр: Мухаммед Мамедов

Специальное упоминание жюри - Нигяр Сулейман, "За оригинальную музыку и продуктивную деятельность в области кино"

Отметим, что в рамках Baku Cinema Breeze 2025 были проведены Дни кино Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.