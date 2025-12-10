Хикмет Гаджиев и Михаил Галузин провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в X.

"Провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам", - говорится в публикации.