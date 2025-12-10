https://news.day.az/politics/1801430.html Хикмет Гаджиев и Михаил Галузин провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в X.
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Как передает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в X.
"Провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам", - говорится в публикации.
