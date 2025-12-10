Утвержден порядок проведения аттестации сотрудников дипслужбы

Утвержден "Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, сотрудник может быть аттестован после не менее одного года постоянной службы на соответствующей дипломатической должности. Аттестация сотрудников проводится не чаще одного раза в пять лет, при этом учитываются результаты оценки их служебной деятельности.

Сотрудник, проходящий службу в дипломатическом представительстве или консульстве, будет аттестован после отзыва на ротационной основе.