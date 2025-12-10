https://news.day.az/society/1801431.html Утвержден порядок проведения аттестации сотрудников дипслужбы Утвержден "Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы". Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, сотрудник может быть аттестован после не менее одного года постоянной службы на соответствующей дипломатической должности.
