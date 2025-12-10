Хорошая новость для пенсионеров

Выплаты пенсий за декабрь произведены в Баку, Сумгаитской и Абшеронской областях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии за декабрь для пенсионеров, проживающих в других регионах страны, а также для лиц, имеющих право на льготную пенсию, будут выплачены по графику в этом месяце.

Ранее мы сообщали, что внесены изменения в правила назначения пенсий.