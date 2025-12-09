Азербайджанская делегация принимает участие в саммите медиа и контент-индустрии в Абу-Даби

Азербайджанская делегация принимает участие в крупнейшем в мире саммите медиа и контент-индустрии - BRIDGE Summit 2025, который проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по развитию медиа.

В рамках саммита будут организованы мероприятия и выставки по темам, охватывающим медиасферу, производство цифрового контента, авторские права, материалы, созданные с применением искусственного интеллекта, генеративные инструменты, смешанную реальность, будущее данных, маркетинг, оригинальный стриминговый контент, мультиплатформенное сторителлинг-творчество.

В саммите, который продлится до 10 декабря, предполагается участие свыше 60 тысяч гостей, включая творческих лиц, производителей медиаконтента, инвесторов, представителей университетов и исследовательских центров. Кроме того, ожидаются выступления более 400 международных специалистов, включая политиков, лидеров инноваций и инфлюенсеров.

Одной из основных целей саммита является объединение лидеров общественного мнения и политиков для обеспечения начала диалога, обмена опытом и совместных инициатив, а также содействие расширению нематериального творческого сектора, поддержке индивидуальных талантов, созданию новых предприятий, обеспечению устойчивости и направлению стратегических инвестиций в сферы будущего.