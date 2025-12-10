Вагонный метр: какое будущее ждёт парк бакинского метро?

Бакинский метрополитен стоит на пороге преобразований. Главным направлением станет разделение существующих линий с созданием новой инфраструктуры после строительства соединительного тоннеля. Но изменения, возможно, ждут и подвижной состав.

Многие годы парк столичного метро пополнялся поездами "Метровагонмаша", входящего в российский Трансмашхолдинг. Лишь за последние два года Баку получил полсотни современных вагонов, ещё 15 прибудут в ближайшее время. Тем не менее с недавних пор в списке потенциальных поставщиков появились компании из Чехии, Швейцарии и КНР.

Интерес к компаниям из Европы и Китая объясняется стремлением к диверсификации поставок. Как обычно бывает в таких случаях, наряду с расширением географии партнёрства, готовится экспертиза экономических, технических, цифровых и кадровых параметров рассматриваемых вариантов.

Пока для понимания общей картины можно обратиться к анализу портала Transit Costs Project, который использует показатель "стоимость закупки одного линейного метра поезда метро". Итак, метр в Китае - 92 тыс. долларов, в континентальной Европе - 150,5 тыс. Это то, что для внутреннего пользования. При выходе на внешние рынки, как утверждает министр транспорта Австрии Петер Ханке, производители КНР за счёт господдержки предлагают продукт примерно втрое дешевле, чем европейцы.

Но на этих внешних рынках к бюджетным решениям от китайцев есть вопросы. Один из них, касающийся технологического суверенитета, стоит тем острее, чем дольше в Норвегии расследуют, каким образом китайский поставщик получил удалённый доступ к транспортным средствам, который мог быть использован для вывода их из строя.

Этот эпизод, похоже, и станет поводом для ужесточения Еврокомиссией условий закупок подвижного состава. Среди предлагаемых новых требований - аудиты безопасности (проверки ПО на наличие уязвимостей) и прозрачность жизненного цикла продукции (наличие полного расчёта стоимости с учётом расходов на интеграцию, обслуживание и дооснащение). Меры, несмотря на всю протекционистскую подоплёку, имеют под собой и вполне рациональные основания: низкая цена на старте не всегда означает дешёвую эксплуатацию и защищённость цифровых систем.

Цифр по производителям из России в Transit Costs Project, курируемом Нью-Йоркским университетом, нет. Однако 15 лет назад, когда Всемирный банк предлагал Баку рассмотреть возможность перехода на европейские поставки, метрополитен отклонил предложение, объяснив свою позицию: европейские составы в 2-3 раза дороже в эксплуатации, чем имеющиеся составы российского производства при сопоставимом уровне качества. С тех пор сложно припомнить, чтобы возникали причины ставить под сомнение конкурентоспособность продукции "Метровагонмаша".

Поступающие сегодня составы, как отмечает главный инженер Департамента по работе с депо ЗАО "Бакинский метрополитен" Айдын Бекиров, полностью соответствуют предъявляемым требованиям: "Главные преимущества - современная система управления и усовершенствованное программное обеспечение, благодаря которым специалисты могут быстро выявлять и устранять неисправности. В вагонах улучшена герметичность, что снижает уровень шума и повышает комфорт для пассажиров", - говорит он.

Советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов напоминает, что действующие поезда разрабатывались с учётом особенностей рельефа и климатических условий города. В отношении европейских и китайских составов подобная оценка пока находится на стадии изучения, так же, как и вопросы, связанные с необходимостью переподготовки специалистов. Российские вагоны уже зарекомендовали себя как надежные и комфортные в эксплуатации.

Решение о закупке нового подвижного состава будет принято после всестороннего анализа экономической эффективности, сопутствующих рисков и долгосрочного влияния на развитие метрополитена. Не случайно в дискуссиях о транспортных системах всё чаще звучит термин "устойчивость". Главная задача заключается в том, чтобы не пошатнуть ту устойчивость, которая уже достигнута благодаря бесшовной интеграции в инфраструктуру, надежным решениям по адекватной цене и прогнозируемым эксплуатационным расходам."