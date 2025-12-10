https://news.day.az/society/1801340.html Полиция спасла женщину-инвалида из горящего дома в Пираллахи - ВИДЕО Опубликованы видеозаписи пожара, вспыхнувшего накануне в жилом доме в районе Пираллахи. Как сообщает Day.Az, сотрудники полиции, находившиеся поблизости во время происшествия, оперативно вмешались. Они вошли в горящее помещение и спасли женщину-инвалида, оказавшуюся в безвыходном положении.
