Азербайджанские судьи получили назначение на матчи еврокубков

Азербайджанские судьи получили назначение от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, Константин Селин и Эльдар Алиев будут работать на матчах еврокубков.

Константин Селин будет первым судьей в матче 1/16 финала Кубка Челлендж среди мужских команд "Слован" (Братислава, Словакия) - "Прима Донна Каас Хейзен" (Нидерланды), который начнется сегодня в 19:00 по бакинскому времени.

Эльдар Алиев выступит в роли второго судьи в матче 1/16 финала Кубка CEV среди мужских команд "АОНС Милон" (Греция) - "ЧЕЗ Карловарско" (Чехия). Игра начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Греции, а первым судьей назначен турок Чевик Рамазан.