Япония выпустила предупреждение о мегаземлетрясении на севере страны. По словам официальных лиц, вероятность подземных толчков магнитудой 8 или выше невелика, но населению стоит подготовиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

Предупреждение опубликовали после того, как у восточного побережья Аомори, самой северной префектуры главного японского острова Хонсю, произошло землетрясение магнитудой 7,5.

"Ущерб от был незначительным - 34 человека получили травмы, в основном легкой степени, а также были нанесены некоторые повреждения дорогам и зданиям", - говорится в материале.