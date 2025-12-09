В правила расторжения трудового договора в Азербайджане будут внесены изменения

В правила расторжения трудового договора по инициативе работника будут внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам.

Согласно законопроекту, работник, подавший заявление о расторжении трудового договора и не указавший в своем заявлении день, с которого он хотел бы прекратить трудовые отношения, сможет отозвать свое заявление в любое время до истечения срока уведомления или подать новое заявление работодателю о признании прежнего недействительным.

Согласно действующему законодательству, работник, подавший заявление о расторжении трудового договора, может отозвать свое заявление в любое время до истечения срока уведомления или подать новое заявление работодателю о признании его недействительным.