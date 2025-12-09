"Карабах" считается фаворитом у букмекеров в матче против "Аякса" в Баку

В преддверии матча Лиги чемпионов по футболу между "Карабахом" и "Аяксом", который пройдет 10 декабря в Баку, букмекеры опубликовали свои ставки на предстоящую встречу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, средний показатель коэффициентов ведущих контор демонстрирует умеренное преимущество азербайджанского чемпиона.

По рынку котировки на победу "Карабаха" варьируются в пределах 1.90-2.05, тогда как шансы "Аякса" оцениваются коэффициентами 3.30-3.60. Ничья предлагается в среднем за 3.85-4.00. Таким образом, средние значения выглядят приблизительно так: победа "Карабаха" - 1.98, ничья - 3.90, победа "Аякса" - 3.47.

Учитывая эти данные, большинство букмекерских контор отдают предпочтение "Карабаху", считая агдамскую команду более вероятным победителем домашнего матча против амстердамского клуба.

Напомним, "Карабах" после пяти туров основного этапа Лиги чемпионов набрал семь очков и занимает 19 место, в то время как "Аякс" не имеет очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Матч между клубами состоится в среду, 10 декабря, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.