Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером - Мерц
"Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном может стать примером для других регионов мира".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Перед Арменией и Азербайджаном открываются отличные возможности. Это требует совместных дипломатических и иных усилий, а также взаимного учёта интересов других. Мы можем совместно продвигать мирный процесс", - добавил он.
