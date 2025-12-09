Мир между Арменией и Азербайджаном может стать примером

"Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном может стать примером для других регионов мира".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Перед Арменией и Азербайджаном открываются отличные возможности. Это требует совместных дипломатических и иных усилий, а также взаимного учёта интересов других. Мы можем совместно продвигать мирный процесс", - добавил он.