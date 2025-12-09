В Баку произошел взрыв: есть погибший

Один из пострадавших при взрыве в жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu24.com, об этом сообщили в Сабунчинском медицинском центре.

По данным, пострадавший был доставлен в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 1 с множественными травмами, в том числе переломом бедренной кости, переломом правой плечевой кости, вывихом левого плеча, тяжелой черепно-мозговой травмой, а также ожогами лица и конечностей II степени.

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, его жизнь спасти не удалось", - отметили в медучреждении.

Ранее мы сообщали, что на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.