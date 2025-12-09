https://news.day.az/society/1801000.html В Баку в доме произошел взрыв На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
В Баку в доме произошел взрыв
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
