Пашинян раскрыл детали об армянском участке коридора TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые озвучил конкретику по строительству армянского участка транспортного маршрута TRIPP, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через юг Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам Пашиняна, работы на армянской стороне планируется начать в новом году. Для реализации проекта будет создано совместное армяно-американское предприятие TRIPP COMPANY, которое станет оператором строительства на территории Армении.

"Компания будет зарегистрирована в Армении и получит право на развитие необходимой инфраструктуры для железнодорожных и автомобильных путей, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных кабелей", - заявил премьер-министр.

Пашинян напомнил, что запуск строительных работ ожидается также в 2026 году.

Согласно озвученной информации, TRIPP COMPANY будет функционировать как армянское юридическое лицо. При этом подтверждён и формат будущих коммуникаций: по территории Армении из Азербайджана в Нахчыван пройдёт полный набор ключевой инфраструктуры - трубопроводы, железная дорога, автомагистраль и оптоволоконная линия. Эти коммуникации будут иметь стратегическое значение для обеспечения и развития Нахчыванской Автономной Республики.