Трамп назвал мэра Лондона ужасным человеком
Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана ужасным человеком, провалившим свою работу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом американский лидер заявил в интервью изданию Politico, говоря о ситуации с мигрантами в британской столице.
"Он ужасный мэр. Он некомпетентный мэр, но, кроме того, он ужасный, злобный, отвратительный мэр. Я считаю, что он проделал ужасную работу... Они позволяют людям просто приезжать и не проходить проверки, - сказал политик.
Трамп добавил, что любит Лондон, поэтому ему тяжело видеть, что происходит с городом. Он также напомнил, что имеет европейские корни (мать Трампа Мэри Энн Маклауд была шотландкой - прим. ред.).
