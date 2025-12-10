https://news.day.az/world/1801228.html В американском штате произошла стрельба - есть пострадавшие В американском штате Кентукки произошла стрельба, несколько человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил губернатор штата Энди Бешир, его слова приводит "Би-би-си". "На данный момент нам известно о нескольких пострадавших.
"На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы будем делиться дополнительной информацией по мере ее поступления", - сказал чиновник.
Инцидент произошел в Университете штата Кентукки (KSU) в городе Франкфорт. Кампус университета был закрыт после сообщений о нападении.
По словам официальных лиц, подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Губернатор подтвердил задержание. Мотивы стрелявшего неизвестны.
