В американском штате произошла стрельба

В американском штате Кентукки произошла стрельба, несколько человек пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил губернатор штата Энди Бешир, его слова приводит "Би-би-си".

"На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы будем делиться дополнительной информацией по мере ее поступления", - сказал чиновник.

Инцидент произошел в Университете штата Кентукки (KSU) в городе Франкфорт. Кампус университета был закрыт после сообщений о нападении.

По словам официальных лиц, подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Губернатор подтвердил задержание. Мотивы стрелявшего неизвестны.