Хорошая новость для тех, кто планирует поездки в регионы на поезде

ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" организует дополнительные рейсы по межрайонным маршрутам в День солидарности азербайджанцев мира и новогодние праздники.

Об этом Day.Az сообщили в АЖД.

Сообщается, что 31 декабря и 1, 2, 3 и 4 января будут организованы рейсы в обоих направлениях по маршруту Баку-Габала-Баку; 1, 2 и 4 января - по маршруту Баку-Газах-Баку; 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 4 января - по маршруту Баку-Агстафа-Баку; 31 декабря и 3 января - по маршруту Баку-Агдам-Баку.

Билеты можно приобрести на сайте АЖД, в железнодорожных кассах или через приложение ADY Mobile.

