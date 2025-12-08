Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners

8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора глобальной компании по управлению инфраструктурными инвестициями Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высоко оценив партнерство, сложившееся между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) и компанией Global Infrastructure Partners, Президент Ильхам Алиев отметил, что примерами успешного сотрудничества являются осуществленное Фондом совместно с компанией инвестирование по оператору высокоскоростной железной дороги Italo и лондонскому аэропорту Гатвик. Коснувшись долгосрочной стратегии развития нашей страны, глава государства в этом контексте подчеркнул значение партнерства с Global Infrastructure Partners.

Отметив плодотворные результаты сотрудничества с ГНФАР, Адебайо Огунлеси сказал, что инвестирование компанией управляемых ею фондов сформировали надежную модель партнерства между двумя структурами.

Гость подчеркнул, что возглавляемая им компания обладает международным опытом в оптимизации аэропортов, логистики и транспортных коридоров, в области энергетики, в том числе возобновляемой энергетики. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых компанией в различных инфраструктурных областях, новых тенденциях, формирующихся на фоне глобального энергетического перехода, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных инициатив по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Следует отметить, что компания Global Infrastructure Partners, созданная в 2006 году и приобретенная в 2024 году крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock, в настоящее время управляет активами на сумму около 189 миллиардов долларов США. BlackRock же в настоящее время управляет активами в объеме почти 14 триллионов долларов, сохраняя ведущие позиции на мировом инвестиционном рынке.