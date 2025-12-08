https://news.day.az/economy/1800787.html Стало известно, когда начнется строительство железной дороги Решт-Астара Ожидается, что строительство железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" начнется в следующем году. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Стало известно, когда начнется строительство железной дороги Решт-Астара
Ожидается, что строительство железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" начнется в следующем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, Иран тесно сотрудничает с Азербайджаном и Россией в строительстве данной железной дороги.
Арагчи сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу строительства. 50% работ уже выполнено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре