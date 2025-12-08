Китайский суд приговорил чиновника к высшей мере наказания

Бывший глава Главного государственного управления спорта Китая Гоу Чжунвэнь приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

Как передает Day.Az со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV, Гоу Чжунвэнь обвиняется в получении взяток и злоупотреблении властью.

Суд признал бывшего чиновника виновным в коррупции на сумму 236 миллионов юаней (около 33,4 миллиона долларов).

Смертный приговор будет заменен пожизненным заключением, если Гоу не совершит дальнейших преступлений в течение срока отсрочки.