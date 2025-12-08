https://news.day.az/world/1800780.html Китайский суд приговорил чиновника к высшей мере наказания Бывший глава Главного государственного управления спорта Китая Гоу Чжунвэнь приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Как передает Day.Az со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV, Гоу Чжунвэнь обвиняется в получении взяток и злоупотреблении властью.
