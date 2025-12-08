Четырехдневная рабочая неделя в Азербайджане

Модель четырехдневной рабочей недели, успешно апробированная в ряде стран, периодически обсуждается и в Азербайджане. В преддверии Нового года в общественном мнении возник вопрос о возможности внедрения такой системы с января. Возникает вопрос, насколько международный опыт применим в условиях страны.

Как сообщает Day.Az, в интервью Konkret.az экономист Натиг Джафарли прокомментировал данную тему.

По мнению эксперта, структура рынка труда в Азербайджане на данный момент не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его оценке, около половины работающих по контракту заняты в государственных и бюджетных организациях.

"Перевести более двух тысяч школ и всю систему образования на четырехдневный режим работы практически невозможно. Как полиция, прокуратура и другие государственные учреждения смогут перейти на такой график?" - отметил Джафарли.

Эксперт также подчеркнул, что внедрение модели затруднительно для банковской системы, поскольку международные денежные переводы и банковские услуги требуют непрерывной работы.

По его словам, серьезные трудности возникнут и в частном секторе. "Давать указания частному сектору в этом вопросе невозможно. В таком случае компании будут делить сотрудников по сменам, что может привести к сокращению заработной платы", - заключил он.