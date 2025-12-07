https://news.day.az/sport/1800472.html Тофик Алиев вновь стал победителем международной лиги FaceOFF - ВИДЕО Азербайджанский спортивный гимнаст Тофик Алиев вновь стал победителем международной гимнастической лиги FaceOFF. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики, соревнования прошли в городе Хернинг (Дания), где азербайджанский спортсмен продемонстрировал высокие результаты.
