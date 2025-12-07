Тофик Алиев вновь стал победителем международной лиги FaceOFF

Азербайджанский спортивный гимнаст Тофик Алиев вновь стал победителем международной гимнастической лиги FaceOFF.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики, соревнования прошли в городе Хернинг (Дания), где азербайджанский спортсмен продемонстрировал высокие результаты.

Победитель мирового чемпионата по тамблингу в командном зачете и серебряный призер Всемирных игр сумел защитить свой прошлогодний титул, вновь став лучшим в лиге FaceOFF.