В этой стране хотят установить предельную численность населения
Почти 50% жителей Швейцарии поддержали предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представители партии выступают против иммиграции и утверждают, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг.
Высокий уровень поддержки наблюдается, несмотря на то, что правительство призывает избирателей не принимать меры, поскольку это может нанести ущерб экономике и благосостоянию.
Сторонники инициативы отметили, что плебисцит пройдет уже в июне, но правительство пока не подтвердило эту информацию. На данный момент в поддержку введения ограничений на численность населения собрали 100 тыс. подписей.
