На этой дороге в Баку ограничена скорость движения

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге Зыхский круг - аэропорт на отдельных полосах движения скоростной лимит снижен на 20 км/ч.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил Интеллектуальный центр управления транспортом МВД.

По данным центра, на информационных табло были внесены соответствующие изменения и на всех экранах также отображен знак "скользкая дорога". Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать установленный лимит скорости.