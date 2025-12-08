https://news.day.az/society/1800639.html На этой дороге в Баку ограничена скорость движения В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге Зыхский круг - аэропорт на отдельных полосах движения скоростной лимит снижен на 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, информацию распространил Интеллектуальный центр управления транспортом МВД.
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на дороге Зыхский круг - аэропорт на отдельных полосах движения скоростной лимит снижен на 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил Интеллектуальный центр управления транспортом МВД.
По данным центра, на информационных табло были внесены соответствующие изменения и на всех экранах также отображен знак "скользкая дорога". Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать установленный лимит скорости.
