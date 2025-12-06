Павел Дуров обрушился с критикой на ЕС, обвинив Союз в ограничении свободы слова.

Как передает Day.Az, по словам основателя Telegram, Евросоюз устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова.

"Мы видели то же самое во Франции: безосновательное "уголовное расследование", а затем спецслужбы предложили свою помощь, если телеграм тихо цензурирует свободу слова в Румынии и Молдавии.

ЕС преследует исключительно платформы, размещающие неудобные или инакомыслящие высказывания.

Платформы, алгоритмически подавляющие пользователей, практически не затрагиваются, несмотря на гораздо более серьёзные проблемы с незаконным контентом.