В Азербайджане вырос объем взносов по страхованию от безработицы

В январе-ноябре текущего года взносы по страхованию от безработицы в Азербайджане составили 203 миллиона манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отмечено, что за этот период поступления от внебюджетных организаций увеличились на 11,4% и составили 155 миллионов манатов.

Таким образом, за аналогичный период прошлого года объем взносов по страхованию от безработицы составил 183,9 миллиона манатов.