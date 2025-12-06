Крупный пожар на фабрике в Турции

На картонной фабрике в Турции (районе Тузла) произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, возгорание началось около 07:30 утра на территории расположенного в квартале Тепеорен резинового производства.

Пламя вспыхнуло по неустановленной причине и за короткое время охватило весь завод, полностью заполнив его территорию.

На место происшествия были направлены многочисленные пожарные бригады из соседних районов. Благодаря их интенсивной работе огонь удалось взять под контроль. В настоящий момент продолжаются мероприятия по его окончательному тушению.