Вулкан в Японии держит в страхе население

На вулкане Сакурадзима, расположенном на полуострове в заливе Кагосима на юге Японии, продолжается активность. Напомним, что извержение произошло 16 ноября.

Как сообщает агентство Kyodo, власти предупредили соседние префектуры о возможном распространении дыма и пепла, передает Day.Az.

Сакурадзима считается одним из наиболее активных вулканов Японии, и с февраля 2016 года доступ к кратеру ограничен. Приближаться к нему ближе чем на два километра запрещено.

Полуостров, на котором расположен вулкан, ранее представлял собой отдельный остров в заливе Кагосима. Однако после крупнейшего в истории Японии извержения 1914 года потоки лавы заполнили восточную часть береговой линии и соединили остров с полуостровом Осуми.