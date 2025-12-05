В Азербайджане наблюдается спад вредных выбросов на железной дороге

За последний год Азербайджанские железные дороги (АЖД) сократили выбросы примерно на 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель АЖД Ровшан Рустамов на презентации проекта по декарбонизации в рамках сотрудничества АЖД и Азиатского банка развития (АБР) в Баку.

"Этот проект поможет нам подготовить полностью структурированную инвестиционную программу, ориентированную на развитие возобновляемой энергетики по всей нашей железнодорожной инфраструктуре. Помимо технических аспектов, исследование охватит финансовые, экономические, экологические и социальные параметры, чтобы обеспечить одновременно значимый эффект и устойчивость проекта",- сказал он.

По его словам, эта инициатива реализуется в тот момент, когда Азербайджан становится инфраструктурным и все более важным транспортным узлом между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

Рустамов отметил , что по мере роста объемов грузоперевозок через территорию Азербайджана конкурентоспособность железнодорожной системы зависит от ее способности работать эффективно, надежно и с меньшим экологическим следом.

"Эта инициатива опирается на фундамент, который АЖД уже заложили. За последний год мы сократили выбросы природного газа примерно на 50%, почти 63% нашей железнодорожной сети сейчас электрифицировано. И в прошлом году более 80% наших грузовых перевозок осуществлялись на электрической тяге",- сказал он.

Рустамов подчеркнул, что АЖД перестраивают способы работы по всей организации с помощью более умных и интегрированных цифровых инструментов.

"Наше сотрудничество с АБР по цифровизации и развитию навыков в железнодорожном секторе дополнительно укрепляет это направление, позволяя нам внедрять передовые решения по управлению данными, активами и движением поездов, которые сокращают затраты и выбросы, одновременно повышая безопасность и надежность. Мы уже внедрили полностью электронную экосистему документооборота для грузовых операций, поддерживаемую цифровыми подписями",- отметил он.