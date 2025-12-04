ЮАР берет паузу в работе G20

Южно-Африканская Республика решила взять паузу в работе Группы двадцати (G20) после того, как председательствующие в ней США не направили ЮАР приглашение принять участие в первом заседании шерп "двадцатки", которое пройдет во второй половине декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, добавив, что Претория вернется к активной работе в G20 с декабря 2026 года при переходе председательства в "двадцатке" от США к Великобритании.

"Мы сейчас берем перерыв до тех пор, пока не возобновим нормальную работу, - отметил он в Х. - Через год Великобритания возьмет на себя председательство в G20 и мы вновь сможем содержательно и предметно обсуждать то, что действительно важно для всего мира".

Соединенные Штаты заняли 1 декабря пост председателя G20, приняв его от ЮАР. На минувшей неделе США направили приглашения всем странам G20, за исключением ЮАР, принять участие в первом заседании шерп, которое пройдет 15-16 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение желательность участия ЮАР в работе G20 на том основании, что, по его мнению, в этой стране происходит геноцид белого меньшинства. Он также сообщил, что саммит Группы двадцати пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

Как сообщила местная медиагруппа SABC, США намерены во время своего председательства "заменить" ЮАР на Польшу, приглашая ее делегацию на основные мероприятия "двадцатки", включая саммит.

Ожидается, что 1 декабря 2026 года председательство в G20 перейдет к Великобритании.