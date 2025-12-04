Азербайджан и Россия прилагают усилия для укрепления отношений

Азербайджан и Россия прилагают все усилия для постоянного развития добрососедских взаимоотношений даже на фоне роста напряженности между ними в последнее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Женеве представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, Россия "является стратегическим партнером Азербайджана". Обе стороны "разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов", отметил Амирбеков. При этом Баку и Москва "делают все, чтобы потенциал этих взаимоотношений постоянно развивался", добавил он.

"Даже на фоне повышения градуса напряжения наших отношений <...> экономические и торговые отношения не переставали развиваться", - сказал он, добавив, что в этом направлении "наблюдается позитивная динамика".

Он также выразил надежду, что тот импульс, который был дан отношениям двух государств на встрече их лидеров в Душанбе в октябре, позволит им и дальше наращивать их "на основе уважения взаимоинтересов", исходя "из истории их взаимоотношений и сегодняшних экономических интересов".