Два острова могут превратиться в полуостров в Азербайджане - ВИДЕО
Уровень Каспийского моря за последние годы достиг рекордно низких показателей
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в период с 2005 по 2025 годы море отступило на 2,1 м, а с 2023 по 2025 годы - на 0,4-0,5 м. Доктор философии по географии Заур Имрани отмечает, что резкое снижение уровня воды зависит от нескольких факторов.
По его словам, со временем изменение границы воды и суши может привести к тому, что некоторые острова, в частности Пираллахы и Гум, соединятся с побережьем и превратятся в "полуостров".
Имрани также подчеркнул, что уровень моря носит изменчивый характер и вероятность его повышения в ближайшие десятилетия не исключена.
Подробнее в сюжете:
