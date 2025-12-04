Два острова могут превратиться в полуостров в Азербайджане

Уровень Каспийского моря за последние годы достиг рекордно низких показателей

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в период с 2005 по 2025 годы море отступило на 2,1 м, а с 2023 по 2025 годы - на 0,4-0,5 м. Доктор философии по географии Заур Имрани отмечает, что резкое снижение уровня воды зависит от нескольких факторов.

По его словам, со временем изменение границы воды и суши может привести к тому, что некоторые острова, в частности Пираллахы и Гум, соединятся с побережьем и превратятся в "полуостров".

Имрани также подчеркнул, что уровень моря носит изменчивый характер и вероятность его повышения в ближайшие десятилетия не исключена.

