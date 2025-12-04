https://news.day.az/society/1799795.html В Баку произошел пожар в жилом доме В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что в Бинагадинском районе на 5‑м этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 45 м² возник пожар. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны. Часть квартиры была защищена от огня.
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что в Бинагадинском районе на 5‑м этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 45 м² возник пожар.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны. Часть квартиры была защищена от огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре