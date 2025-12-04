В Баку произошел пожар в жилом доме

В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что в Бинагадинском районе на 5‑м этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 45 м² возник пожар.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны. Часть квартиры была защищена от огня.