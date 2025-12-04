https://news.day.az/society/1799795.html

В Баку произошел пожар в жилом доме

В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что в Бинагадинском районе на 5‑м этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире общей площадью 45 м² возник пожар. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны. Часть квартиры была защищена от огня.