Пожар в ресторане в Баку

В одном из ресторанов в Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в заведении, расположенном на улице Фазаила Байрамова в Хатаинском районе.

На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения Службы государственной противопожарной охраны.