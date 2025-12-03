https://news.day.az/society/1799653.html Пожар в ресторане в Баку В одном из ресторанов в Баку произошел пожар. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в заведении, расположенном на улице Фазаила Байрамова в Хатаинском районе. На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения Службы государственной противопожарной охраны.
Пожар в ресторане в Баку
В одном из ресторанов в Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в заведении, расположенном на улице Фазаила Байрамова в Хатаинском районе.
На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения Службы государственной противопожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре