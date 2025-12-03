https://news.day.az/society/1799653.html

Пожар в ресторане в Баку

В одном из ресторанов в Баку произошел пожар. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в заведении, расположенном на улице Фазаила Байрамова в Хатаинском районе. На место происшествия были привлечены соответствующие подразделения Службы государственной противопожарной охраны.