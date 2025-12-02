https://news.day.az/hitech/1799374.html В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по Excel - ВИДЕО В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по Excel - три дня участники будут соревноваться в создании таблиц, формул и диаграмм. Турнир проходит на огромной арене HyperX Arena, где обычно проводят крупные киберспортивные события. Победителю достанется чемпионский пояс в стиле WWE и призовой фонд в $60 000.
В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по Excel - ВИДЕО
В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по Excel - три дня участники будут соревноваться в создании таблиц, формул и диаграмм.
Как передает Day.Az, турнир проходит на огромной арене HyperX Arena, где обычно проводят крупные киберспортивные события.
Победителю достанется чемпионский пояс в стиле WWE и призовой фонд в $60 000.
