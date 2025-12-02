В Лас-Вегасе стартовал чемпионат мира по Excel - три дня участники будут соревноваться в создании таблиц, формул и диаграмм.

Как передает Day.Az, турнир проходит на огромной арене HyperX Arena, где обычно проводят крупные киберспортивные события.

Победителю достанется чемпионский пояс в стиле WWE и призовой фонд в $60 000.