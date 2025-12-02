Сколько дней будут нерабочими на праздник Новруз в следующем году?

В следующем году в связи с праздником Новруз будет 7 нерабочих дней подряд.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета Министров, в 2026 году Новруз будет отмечаться 20, 21, 22, 23, 24 марта.

В следующем году 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим согласно Трудовому кодексу 25 и 26 марта будут нерабочими днями.

Таким образом, в следующем году 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта будут нерабочими днями.

