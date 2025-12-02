https://news.day.az/society/1799370.html Стали известны праздничные дни на 2026 год В Азербайджане утверждены даты празднования праздников Новруз, Рамазан и Гурбан Байрамы в 2026 году. Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, днями празднования праздника Новруз определены 20-24 марта 2026 года.
Стали известны праздничные дни на 2026 год
В Азербайджане утверждены даты празднования праздников Новруз, Рамазан и Гурбан Байрамы в 2026 году.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, днями празднования праздника Новруз определены 20-24 марта 2026 года. Праздник Рамазан будет отмечаться 20 и 21 марта, а Гурбан Байрамы - 27 и 28 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре