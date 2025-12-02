Стали известны праздничные дни на 2026 год

В Азербайджане утверждены даты празднования праздников Новруз, Рамазан и Гурбан Байрамы в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, днями празднования праздника Новруз определены 20-24 марта 2026 года. Праздник Рамазан будет отмечаться 20 и 21 марта, а Гурбан Байрамы - 27 и 28 мая.