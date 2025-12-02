В этом городе может пройти XX Всемирный водный конгресс 2027 года

Заявка Стамбула на проведение XX Всемирного водного конгресса 2027 года является одним из приоритетов обсуждений в рамках мероприятий Международного асооциации водных ресурсов (IWRA).

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Турецкий министр напомнил, что Всемирные водные конгрессы проводятся с 1973 года, и в нынешнем году страной-организаторов Конгресса стало Марокко. В рамках конгресса с участием представителей до 100 стран мира открыт павильон Турции, где акцентировано внимание на усилиях по минимизации негативных последствий климатического кризиса.

И. Юмаклы выразил надежду на то, что заявка Стамбула найдет поддержку среди участников конгресса в Марокко.