В CineMastercard - премьера, которая согреет даже в самый холодный день: турецкая комедия "YAN YANA" - ВИДЕО
Уже с 4 декабря только в кинотеатрах CineMastercard можно увидеть турецкую комедию "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut YAN YANA" - тёплую, смешную и очень человечную историю о двух абсолютно разных людях, которым судьба предлагает встретиться... и измениться.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CineMastercard.
Режиссёр Мерт Байкал вдохновился культовыми французскими "Неприкасаемыми" и переосмыслил их по-турецки - с фирменным юмором, искренностью и живостью, которой так не хватает в повседневной суете.
На экране - блестящий актёрский состав: Халюк Бильгинер, Фейяз Йигит, Хатидже Аслан, Биге Онал и Шеввал Сам.
История начинается с непростой судьбы богатого аристократа, прикованного к инвалидному креслу после несчастного случая. И продолжается появлением в его доме человека, которого он меньше всего ожидал увидеть: простого парня из небогатого района - шумного, забавного, энергичного и с не самым простым прошлым. Но именно из таких случайных встреч иногда рождается дружба, способная перевернуть жизнь.
В "YAN YANA" вы найдёте всё: смех, эмоции, неожиданные моменты, ярких героев и атмосферу, от которой хочется улыбаться ещё долго после сеанса.
Это фильм, который хочется смотреть именно в кино - на большом экране, в компании друзей или близких.
Только в сети кинотеатров CineMastercard. Не пропустите!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре