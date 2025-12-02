В CineMastercard - премьера, которая согреет даже в самый холодный день: турецкая комедия "YAN YANA"

Уже с 4 декабря только в кинотеатрах CineMastercard можно увидеть турецкую комедию "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut YAN YANA" - тёплую, смешную и очень человечную историю о двух абсолютно разных людях, которым судьба предлагает встретиться... и измениться.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CineMastercard.

Режиссёр Мерт Байкал вдохновился культовыми французскими "Неприкасаемыми" и переосмыслил их по-турецки - с фирменным юмором, искренностью и живостью, которой так не хватает в повседневной суете.

На экране - блестящий актёрский состав: Халюк Бильгинер, Фейяз Йигит, Хатидже Аслан, Биге Онал и Шеввал Сам.

История начинается с непростой судьбы богатого аристократа, прикованного к инвалидному креслу после несчастного случая. И продолжается появлением в его доме человека, которого он меньше всего ожидал увидеть: простого парня из небогатого района - шумного, забавного, энергичного и с не самым простым прошлым. Но именно из таких случайных встреч иногда рождается дружба, способная перевернуть жизнь.

В "YAN YANA" вы найдёте всё: смех, эмоции, неожиданные моменты, ярких героев и атмосферу, от которой хочется улыбаться ещё долго после сеанса.

Это фильм, который хочется смотреть именно в кино - на большом экране, в компании друзей или близких.

Только в сети кинотеатров CineMastercard. Не пропустите!