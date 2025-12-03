ЕБРР и Минэнерго представили дорожную карту по декарбонизации энергетики Азербайджана

Министерство энергетики Азербайджана представило рекомендации по декарбонизации энергосектора страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, документ подготовлен в рамках проекта технической помощи "Низкоуглеродные решения в энергетическом секторе Азербайджана", реализуемого в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министерством и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Документ представляет собой Дорожную карту по декарбонизации энергетического сектора в соответствии с Национально определяемыми вкладами Азербайджана (NDC 3.0) и климатическими целями. В документе определены ключевые направления, этапы и стратегические подходы, призванные ускорить переход к низкоуглеродной энергетической системе.

Дорожная карта содержит рекомендации по вопросам политики, развитию технологий генерации, совершенствованию законодательной базы и институциональных механизмов. Отдельные разделы касаются мер по наращиванию кадрового потенциала, социально-экономических аспектов и инвестиционных потребностей, необходимых для существенного сокращения выбросов CO₂ в энергетическом секторе.

В презентации документа участвовали представители министерств энергетики, экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, а также ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи", Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии и Агентства по регулированию в энергетике.