ЦБА автоматизировал процессы проверок

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) успешно реализовал проект "Управление надзорными проверками", основанный на применении решений "SupTech" (технологий надзора) для совершенствования процессов контроля.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что целью данного проекта, реализуемого в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", является полная автоматизация планирования, проведения и мониторинга проверок путем внедрения специальной платформы для управления надзорными проверками, сбора данных в единой базе данных и эффективного внедрения метода контроля, основанного на оценке рисков. В рамках проведенных работ соответствующие подразделения Центрального банка, осуществляющие надзор за финансовыми организациями, обеспечены соответствующим программным обеспечением для эффективного осуществления своих функций по проверке.

"Проведение проверок с использованием данного программного обеспечения позволило приоритезировать процессы с учётом рисков, эффективнее составлять планы проверок и оперативно контролировать ход выполнения поручений, данных финансовым учреждениям. В то же время в рамках автоматизации появилась возможность стандартизировать процедуры проверок, в более короткие сроки подготавливать отчёты по результатам проверок по установленным формам и хранить всю информацию в единой электронной базе данных", - отмечено в сообщении.