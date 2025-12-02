Новые правила возврата НДС в Азербайджане

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Азербайджанской Республики № 98-VIIGD от 16 декабря 2024 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, действующие правила налогового администрирования обновляются и совершенствуются. Изменения касаются порядка налоговой регистрации и перерегистрации физических лиц, механизмов проведения выездных и мобильных налоговых проверок, а также системы возврата налога на добавленную стоимость (НДС).

Одним из важнейших нововведений является расширение механизма возврата НДС. Так, отныне возврат НДС станет возможен не только за товары, приобретенные в некоммерческих целях, но и за медицинские услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Согласно постановлению, возврат НДС, уплаченного за медицинские услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства, осуществляется только по безналичным расчётам при выезде этих лиц за пределы страны в течение 90 дней с даты оказания медицинских услуг.

Постановлением также расширены выездные и мобильные налоговые проверки. Уточнены правила проведения налоговых проверок на основании запросов, полученных от компетентных органов иностранных государств, или информации о доходах, полученных за рубежом, а в некоторых случаях срок проверки увеличен до 5 лет. Усилен контроль за правильным распределением доходов и расходов по годам по долгосрочным договорам.

Кроме того, уточнены правила предоставления налоговых льгот по накопительному страхованию жизни. В частности, отмечается, что действующие льготы по договорам, заключённым до 1 января 2025 года, будут сохранены для всех работодателей.

Юридическому отделу Министерства поручено обеспечить принятие необходимых мер для направления настоящего Постановления в Министерство юстиции Азербайджанской Республики в течение 3 дней для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.