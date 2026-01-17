https://news.day.az/world/1810131.html В Индонезии пропал самолет с пассажирами Самолет типа ATR 400, который принадлежит авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в Индонезии, в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. Об этом сообщил индонезийский портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самолет типа ATR 400, который принадлежит авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в Индонезии, в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. Об этом сообщил индонезийский портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан заявил, что на борту находится 11 человек.
"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", - уточнил он.
Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. Точное местонахождение воздушного судна остается неизвестным.
По информации спасательных служб, к операции привлекли 25 сотрудников, поисковые мероприятия проведут в несколько этапов.
