В Индонезии пропал самолет с пассажирами

Самолет типа ATR 400, который принадлежит авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в Индонезии, в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. Об этом сообщил индонезийский портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан заявил, что на борту находится 11 человек.

"На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира", - уточнил он.

Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. Точное местонахождение воздушного судна остается неизвестным.

По информации спасательных служб, к операции привлекли 25 сотрудников, поисковые мероприятия проведут в несколько этапов.