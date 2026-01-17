Средний коридор адаптируется к новым условиям мировой торговли

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) приобретает все более важное стратегическое значение на фоне трансформации глобальных торговых маршрутов под воздействием геополитической напряженности, сбоев в цепочках поставок и поиска более быстрых и надежных связей между Азией и Европой. В качестве альтернативы традиционным морским путям Средний коридор все чаще рассматривается как практичный и устойчивый сухопутный вариант.

Одновременно повышается и эффективность Среднего коридора по мере того, как страны-участницы усиливают координацию, инвестируют в инфраструктуру и сближают транспортные и таможенные процедуры. Этот переход к более глубокой операционной кооперации сделал эффективность на пограничных переходах и применение международных транзитных систем ключевыми факторами конкурентоспособности коридора, выдвинув такие механизмы содействия, как система TIR, в центр его дальнейшего развития.

"В условиях структурной трансформации глобальных цепочек поставок на фоне геополитической неопределенности конкурентоспособность сухопутных торговых маршрутов между Азией и Европой все в большей степени определяется не расстоянием, а эффективностью, предсказуемостью и работой пограничных пунктов. В этом контексте международная система автомобильных перевозок TIR становится одним из наиболее мощных инструментов, способных превратить Средний коридор в надёжную и конкурентоспособную евразийскую торговую артерию", - эту оценку дал генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто, выступая на мероприятии Turkic Week, прошедшем в Вене. По его словам, успех Среднего коридора в конечном итоге будет зависеть не только от инфраструктуры, но и от способности обеспечивать беспрепятственное перемещение грузов через границы.

Транскаспийский международный транспортный маршрут соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он приобрел стратегическое значение как альтернатива традиционным морским маршрутам, особенно с 2022 года, когда сбои в глобальной логистике заставили грузоотправителей пересмотреть концентрацию рисков.

Хотя коридор в целом рассматривается как один из самых безопасных и эффективных сухопутных маршрутов между Китаем и Европой, его конкурентоспособность по-прежнему ограничена операционными "узкими местами", прежде всего на пограничных переходах. Длительные очереди, повторные досмотры, фрагментированные таможенные процедуры и недостаточная координация между ведомствами продолжают подрывать его потенциал.

На этом фоне система TIR предлагает структурное решение, а не точечные меры. Основанная на взаимном признании таможенного контроля, международном гарантийном механизме и использовании опломбированных и защищенных транспортных средств, система TIR минимизирует физические проверки и существенно снижает неопределенность для логистических операторов.

"Сокращение потерь времени на границах, устранение повторных проверок и переход к цифровым процедурам позволят снизить транзитные издержки и повысить надежность именно там, где сегодня коридор сталкивается с наибольшими ограничениями", - отметил де Претто.

В настоящее время система TIR соединяет Китай с более чем 30 странами Евразии, сокращая сроки транзита до 80% и снижая транспортные расходы примерно на 50%. Для коридора, конкурирующего не только по скорости, но и по предсказуемости, такие показатели имеют стратегическое значение.

Одним из ключевых выводов, прозвучавших в ходе обсуждений, стало то, что инвестиции в дороги, порты и логистические хабы во многом теряют свою ценность, если грузовики простаивают на границах. На практике один день задержки может стоить дороже, чем строительство сотен километров дорог.

В этом смысле пограничные переходы являются самым слабым, но одновременно и решающим звеном Среднего коридора. Среди сохраняющихся проблем - ограниченная пропускная способность в пиковые периоды, недостаточные мощности Ro-Ro-перевозок через Каспийское море, нехватка парковочных и сервисных зон для водителей, а также слабое взаимное признание результатов досмотров.

Система TIR напрямую решает эти проблемы, обеспечивая риск-ориентированный контроль, укрепляя доверие между таможенными администрациями и внедряя международно гармонизированные процедуры - ключевые элементы для повышения связности вдоль всего коридора.

Одним из заметных нововведений в рамках TIR стало развитие так называемых "зеленых коридоров" на пограничных переходах. Они обеспечивают приоритетный проезд, ускоренные процедуры контроля и предсказуемые сроки доставки для добросовестных операторов.

"Зеленые коридоры - это не привилегия, а стимул к соблюдению правил и повышению прозрачности", - подчеркнул де Претто.

Сегодня приоритетные полосы или специальные окна обработки для перевозок по системе TIR функционируют по всей Центральной Азии, а также в Румынии, Молдове, Китае, Монголии и Саудовской Аравии, что демонстрирует возможность масштабирования мер содействия при наличии политической воли.

Цифровизация является еще одним краеугольным элементом расширения системы TIR. Внедрение eTIR устраняет бумажный документооборот, повышает совместимость национальных таможенных систем и усиливает прозрачность и безопасность транзитных операций. Запущенный в 2003 году проект eTIR создал платформу обмена данными "таможня - таможня", обеспечивающую беспрепятственный обмен информацией между всеми участниками процесса. С присоединением Ирана к международной системе eTIR в 2024 году цифровой транзит по маршруту Европа - Кавказ - Азия достиг беспрецедентного уровня интеграции, охватив шесть стран.

Новая правовая база для полноценного внедрения eTIR вступила в силу 25 мая 2021 года, и сегодня участниками системы являются 77 стран на пяти континентах. Это знаменует собой фундаментальный переход к полностью безбумажному, обеспеченному гарантиями трансграничному транзиту.

Растущая значимость Среднего коридора отражается и в изменении структуры торговли. Если ранее грузопотоки были в основном представлены сырьевыми товарами, такими как нефть и минералы, то сегодня быстро растёт объем контейнерных перевозок. Только за последние 12 месяцев контейнерооборот на коридоре увеличился более чем в три раза, при этом свыше 60% грузов составляют китайские экспортные поставки в Европу.

Согласно прогнозам IRU, объемы грузоперевозок по Среднему коридору могут утроиться к 2030 году. Однако без решительной модернизации пограничных процедур фактический трафик может оказаться на 35% ниже потенциального, что вновь подчёркивает: институциональная эффективность столь же важна, как и физическая инфраструктура.

"Успех Среднего коридора будет измеряться не картами, а минутами, сэкономленными на границах", - резюмировал де Претто. По его словам, технические решения уже существуют, и для полноценного внедрения TIR прежде всего необходима политическая воля.

При комплексной реализации система TIR способна превратить Средний коридор в предсказуемый, конкурентоспособный и устойчивый торговый маршрут, создающий новые рабочие места, стимулирующий экономический рост и укрепляющий долгосрочную региональную стабильность.

В нынешних условиях, когда устойчивость логистических сетей приобретает всё большее значение, система TIR выступает как практический механизм содействия, способствующий улучшению трансграничного транзита и связности по всей Евразии.