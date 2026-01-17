Эти лица смогут выходить в отпуск минимум на 46 дней

В перечень сотрудников специальных служб, имеющих право на отпуск продолжительностью 46 календарных дней, внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, следующим категориям работников будет предоставляться отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней:

- работникам с инвалидностью, полученной по причинам, связанным с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, событиями 20 января 1990 года, исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также выполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на Чернобыльской АЭС;

- работникам, удостоенным звания ветерана войны за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики;

- работникам, ранее проходившим военную службу и исполнявшим воинский долг в странах, где велись боевые действия;

- работникам, награжденным высшей государственной наградой Азербайджанской Республики.